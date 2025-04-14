Мишустин заявил об индексации страховых пенсий два раза в год

Как отмечается в официальном ТГ-канале кабмина, документ предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни людей.
Премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя Стратегию, подчеркнул, что среди основных задач — повышение пенсионного обеспечения. Начиная с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться 2 раза в год, пояснил он.
Так, согласно документу, выплаты будут индексировать с 1 февраля с учетом уровня инфляции за прошедший год и с 1 апреля с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.
Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
С 1 апреля 2025 года социальные пенсии проиндексировали на 14,75%.
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