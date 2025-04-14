H&N: Danone не сможет вернуться на российский рынок

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок, так как утратила контроль над своим бизнесом в стране. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов.
Ранее президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи заявил журналу «Эксперт», что треть компаний из США утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали в России в результате ухода с рынка после 2022 года.
«Эксперты отмечают, примерно такая же статистика по всем зарубежным компаниям, которые ушли с российского рынка. Например, Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», — отметил Алисултанов.
Он уточнил, что выручка Health & Nutrition в 2024 году выросла на 21,6% по сравнению с 2023 годом, а объемы производства — на 20,6%. При этом темпы роста компании в 2024 году значительно опередили рост всего рынка молочных продуктов. В стоимостном выражении доля H&N на рынке составила 13,2%.
Объем инвестиций компании по итогам 2024 года превысил 7 млрд рублей, добавил Алисултанов.