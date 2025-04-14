H&N: Danone не сможет вернуться на российский рынок

Он уточнил, что выручка Health & Nutrition в 2024 году выросла на 21,6% по сравнению с 2023 годом, а объемы производства — на 20,6%. При этом темпы роста компании в 2024 году значительно опередили рост всего рынка молочных продуктов. В стоимостном выражении доля H&N на рынке составила 13,2%.