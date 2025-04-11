Венесуэла приостановила разрешения на погрузку нефти для Chevron

Как напоминает издание, ранее президент США Дональд Трамп обещал ввести пошлины против тех, кто покупает венесуэльскую нефть.
Кроме того, в прошлом месяце Вашингтон лишил крупные компании, среди которых нефтяной гигант Chevron, ключевых лицензий, позволявших работать с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Эти лицензии ранее являлись исключением из режима санкций, наложенных Вашингтоном на южноамериканскую страну.
Согласно заявлению Министерства финансов США, у компаний, лишенных лицензий, есть время до 27 мая для прекращения операций, завершения текущих сделок и остановки закупок венесуэльской нефти. На момент отзыва лицензии Chevron экспортировала в США порядка 250 тысяч баррелей нефти в сутки по существующим соглашениям.
Однако теперь эта деятельность оказалась под вопросом. Помимо ужесточения нефтяных санкций, в начале апреля администрация Трампа ввела 25-процентный тариф на покупателей нефти и газа из Венесуэлы. Аналитики считают эту меру особенно ощутимым ударом по Китаю, крупнейшему импортеру венесуэльского сырья.
Отмена поставок затронула три основных груза нефти, причем два уже находились на борту танкеров и должны будут вернуться в порты загрузки. Один из грузов еще не был зафрахтован. Информации о том, будут ли они перенесены на более поздние даты, пока нет. Представители PDVSA и Chevron воздержались от комментариев по указанным ограничениям.
В свою очередь, администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро в очередной раз осудила действия США, назвав их «экономической войной». По заявлению венесуэльских властей, введение тарифов на нефть парализовало поставки в начале месяца, особенно в Китай, ставший главным направлением экспорта Венесуэлы после сворачивания сотрудничества с американскими партнёрами. Тем не менее, на текущей неделе отгрузки для Китая были частично возобновлены.
По словам источников, знакомых с деталями ситуации, и данным судоходных трекеров, Chevron пока сумела избежать негативного воздействия новых тарифов благодаря своей лицензии. Однако, учитывая характер ограничительных мер, компания может столкнуться с усложнением операций в ближайшее время.
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