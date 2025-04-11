Венесуэла приостановила разрешения на погрузку нефти для Chevron

Отмена поставок затронула три основных груза нефти, причем два уже находились на борту танкеров и должны будут вернуться в порты загрузки. Один из грузов еще не был зафрахтован. Информации о том, будут ли они перенесены на более поздние даты, пока нет. Представители PDVSA и Chevron воздержались от комментариев по указанным ограничениям.