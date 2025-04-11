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Орбан: тарифная война вскоре превратится в «тарифный мир»

Президент США Дональд Трамп, вероятно, вскоре заключит тарифные соглашения со странами по всему миру, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Появится новый баланс, новая ситуация, и это может занять один или два месяца», пока США корректируют тарифные ставки, приводит Bloomberg цитату из интервью Орбана государственному радио в пятницу.

«Как только соглашения будут заключены, мы больше не будем говорить о тарифной войне. Мы будем говорить о тарифном мире,» — добавил венгерский премьер.

В среду, 9 апреля, Трамп отложил на 90 дней введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. Тогда же он объявил о снижении взаимного тарифа с указанными странами на этот период до 10%. На следующий день он не исключил возможности продления паузы.

В ответ Евросоюз приостановил введение контрмер в отношении США. Как уточнила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюссель хочет дать шанс переговорам с Трампом.