Орбан: тарифная война вскоре превратится в «тарифный мир»

В среду, 9 апреля, Трамп отложил на 90 дней введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. Тогда же он объявил о снижении взаимного тарифа с указанными странами на этот период до 10%. На следующий день он не исключил возможности продления паузы.