Орбан: тарифная война вскоре превратится в «тарифный мир»

«Появится новый баланс, новая ситуация, и это может занять один или два месяца», пока США корректируют тарифные ставки, приводит Bloomberg цитату из интервью Орбана государственному радио в пятницу.
«Как только соглашения будут заключены, мы больше не будем говорить о тарифной войне. Мы будем говорить о тарифном мире,» — добавил венгерский премьер.
В среду, 9 апреля, Трамп отложил на 90 дней введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. Тогда же он объявил о снижении взаимного тарифа с указанными странами на этот период до 10%. На следующий день он не исключил возможности продления паузы.
В ответ Евросоюз приостановил введение контрмер в отношении США. Как уточнила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюссель хочет дать шанс переговорам с Трампом.