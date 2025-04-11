США ввели санкции против компании из КНР и 30 танкеров

«Сегодня Госдепартамент вводит санкции в отношении второго китайского оператора терминала Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, который за последние несколько лет принял по меньшей мере восемь партий иранской нефти. Госдепартамент также включил в перечень три компании по обслуживанию судов за их участие в транспортировке иранской нефти», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, Минфин США вводит санкции против юридических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов и Индии за поставки иранской нефти. «Сегодняшние меры способствуют реализации политики оказания максимального давления президента [США Дональда] Трампа, направленной на то, чтобы лишить правительство Исламской Республики Иран всех путей к созданию ядерного оружия и противостоять пагубному влиянию режима. Эти санкции ограничат поток доходов, которые иранский режим использует для финансирования своей дестабилизирующей деятельности, и являются частью обязательства президента Трампа свести к нулю экспорт иранской нефти — особенно экспорт [этой] нефти в Китай», — добавили в Госдепе. По версии американских властей, иранская нефть через КНР якобы попадает к остальным покупателям в Азии.
Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.