США ввели санкции против компании из КНР и 30 танкеров

Кроме того, Минфин США вводит санкции против юридических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов и Индии за поставки иранской нефти. «Сегодняшние меры способствуют реализации политики оказания максимального давления президента [США Дональда] Трампа, направленной на то, чтобы лишить правительство Исламской Республики Иран всех путей к созданию ядерного оружия и противостоять пагубному влиянию режима. Эти санкции ограничат поток доходов, которые иранский режим использует для финансирования своей дестабилизирующей деятельности, и являются частью обязательства президента Трампа свести к нулю экспорт иранской нефти — особенно экспорт [этой] нефти в Китай», — добавили в Госдепе. По версии американских властей, иранская нефть через КНР якобы попадает к остальным покупателям в Азии.