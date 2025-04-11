Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай поднял пошлины против США до 125%

Китай поднял пошлины на импорт американской продукции с 84% до 125% в ответ на действия администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил комитет по тарифам Госсовета КНР.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Китай поднимет пошлины на все американские товары с 84% до 125%, начиная с 12 апреля», — приводит текст соответствующего заявления агентство Bloomberg.

По данным издания, Пекин сделал такой шаг после того, как Белый дом объявил о повышении пошлин на китайскую продукцию до 145%.

Как добавляется в заявлении Госсовета КНР, введение крайне высоких пошлин на китайские товары является «серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла».

Ведомство также назвало шаги Вашингтона абсолютно односторонними действиями по запугиванию и принуждению.