Китай поднял пошлины против США до 125%

«Китай поднимет пошлины на все американские товары с 84% до 125%, начиная с 12 апреля», — приводит текст соответствующего заявления агентство Bloomberg.
По данным издания, Пекин сделал такой шаг после того, как Белый дом объявил о повышении пошлин на китайскую продукцию до 145%.
Как добавляется в заявлении Госсовета КНР, введение крайне высоких пошлин на китайские товары является «серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла».
Ведомство также назвало шаги Вашингтона абсолютно односторонними действиями по запугиванию и принуждению.