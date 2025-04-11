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Глава Lavazza возмутился ростом цен на кофе

Росту цен на кофе и увеличению стоимости напитка в кофейнях должен быть предел, заявил Антонио Баравалле, главный исполнительный директор итальянской компании Lavazza.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Когда я вижу эспрессо за три-четыре фунта в Лондоне или капучино за восемь в Нью-Йорке, я понимаю, что должен быть какой-то предел. Это как с Нью-Йоркской фондовой биржей: растет, растет, растет, и ты понимаешь, что рано или поздно все рухнет», — сказал он в беседе с газетой Financial Times.

Финансы Mail подсчитали: по текущему курсу валют 4 фунта стерлингов составляют 441,78 рубля, 8 долларов США — 675,17 рубля.

При этом, отмечает издание, стихийные бедствия в Бразилии и Вьетнаме, а также в других странах — лидерах по производству и экспорту кофе приведут к еще большему росту цен на зерна. Такие данные приводила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Стоимость кофе в период с 2020 по 2025 год выросла в четыре раза. В России, согласно данным «Чек индекс», медианная цена кофе в 2025 году составила 767 рублей, что на 15% выше уровня 2024 года.

Lavazza — итальянская компания, один из крупнейших в мире производителей кофе.