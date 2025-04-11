Глава Lavazza возмутился ростом цен на кофе

«Когда я вижу эспрессо за три-четыре фунта в Лондоне или капучино за восемь в Нью-Йорке, я понимаю, что должен быть какой-то предел. Это как с Нью-Йоркской фондовой биржей: растет, растет, растет, и ты понимаешь, что рано или поздно все рухнет», — сказал он в беседе с газетой Financial Times.
При этом, отмечает издание, стихийные бедствия в Бразилии и Вьетнаме, а также в других странах — лидерах по производству и экспорту кофе приведут к еще большему росту цен на зерна. Такие данные приводила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Стоимость кофе в период с 2020 по 2025 год выросла в четыре раза. В России, согласно данным «Чек индекс», медианная цена кофе в 2025 году составила 767 рублей, что на 15% выше уровня 2024 года.
Lavazza — итальянская компания, один из крупнейших в мире производителей кофе.