Глава Lavazza возмутился ростом цен на кофе

«Когда я вижу эспрессо за три-четыре фунта в Лондоне или капучино за восемь в Нью-Йорке, я понимаю, что должен быть какой-то предел. Это как с Нью-Йоркской фондовой биржей: растет, растет, растет, и ты понимаешь, что рано или поздно все рухнет», — сказал он в беседе с газетой Financial Times.