Эксперт перечислила пять проблем на пути к созданию подушки безопасности

«Задача кажется несложной — нужно лишь разбить необходимую для покупки сумму на располагаемое для накопления время (количество месяцев или лет до приобретения) и регулярно откладывать получившуюся сумму. Однако воплотить такой план в жизнь удается далеко не всем», — добавила она.

Формирование накоплений предполагает существование у человека свободных денежных средств, которые он может на регулярной основе откладывать для достижения финансовых целей. Чтобы понять, есть ли такая возможность в целом и в каком объеме возможно сберегать денежные средства, необходимо осуществлять финансовое планирование. Сопоставлять свои доходы и расходы за определенный период, в том числе на перспективу.

Приведем условный пример: у человека есть единственный источник дохода — его заработная плата. Из заработной платы необходимо вычесть все регулярные платежи (например, оплату коммунальных услуг или арендную плату за квартиру) и обязательные расходы (примерную сумму, которая уходит на покупку продуктов питания, товаров первой необходимости и прочие расходы, без которых человек не может обойтись). Необходимо также учесть все дополнительные платежи, которые могут возникнуть в рамках конкретного периода (например, покупка одежды или траты на развлечения), а также заложить средства на формирование финансовой подушки безопасности. Только после учета всех потенциальных расходов будет понятна сумма, которую можно направлять на формирование накоплений.