Эксперт перечислила пять проблем на пути к созданию подушки безопасности

Для крупных дорогостоящих покупок, таких как автомобиль или квартира, требуется заранее сформировать определенную сумму накоплений, отметила экономист.
«Задача кажется несложной — нужно лишь разбить необходимую для покупки сумму на располагаемое для накопления время (количество месяцев или лет до приобретения) и регулярно откладывать получившуюся сумму. Однако воплотить такой план в жизнь удается далеко не всем», — добавила она.
По мнению специалиста, есть пять факторов, которые наиболее часто мешают россиянам двигаться к поставленной финансовой цели.
Отсутствие общего финансового плана, учета доходов и расходов
Формирование накоплений предполагает существование у человека свободных денежных средств, которые он может на регулярной основе откладывать для достижения финансовых целей. Чтобы понять, есть ли такая возможность в целом и в каком объеме возможно сберегать денежные средства, необходимо осуществлять финансовое планирование. Сопоставлять свои доходы и расходы за определенный период, в том числе на перспективу.
Отсутствие привычки регулярно осуществлять финансовое планирование и анализировать доходы и расходы не позволяет определить реалистичную сумму, направляемую на накопления, что мешает достижению финансовых целей.
Некорректная постановка финансовой цели
Второй важный аспект — это прогнозирование цены потенциальной покупки в будущем.
«Постановка финансовых целей предполагает необходимость спрогнозировать стоимость приобретения, например, через год», — отметила Любовь Хрустова.
Ориентиром могут выступать текущие цены, однако важно заложить в прогноз влияние дополнительных факторов, например инфляции.
Так, если вы хотите купить автомобиль, который сейчас стоит 2 млн рублей через год, то к текущей стоимости необходимо прибавить величину прогнозируемой инфляции (в 2025 году Банк России предполагает инфляцию на уровне 7−8%) и уже относительно этой суммы рассчитывать требуемую величину ежемесячных накоплений.
Помимо инфляции необходимо учитывать сопутствующие приобретению расходы. В случае с автомобилем это могут быть страховки, комплект сезонной резины или девайсы для машины. Также возможность возникновения форс-мажоров и непредвиденных расходов. «Важно помнить, что финансовая цель должна быть конкретной, измеримой и реалистичной», — добавила эксперт.
Отсутствие финансовой подушки безопасности
Отсутствие привычки откладывать часть доходов — еще одно препятствие на пути к достижению финансовых целей.
Экономист почеркнула важность деления средств на разные «конверты», часть из которых будет идти на формирование накоплений для реализации конкретной финансовой цели, а также деньги, сберегаемые на случай возникновения крупных непредвиденных трат. Такой подход позволит не зависеть от влияния обстоятельств и методично приближаться к намеченным целям.
Импульсивные покупки и траты на маленькие удовольствия
В Интернете можно часто встретить пример, связанный с ежедневной покупкой чашки капучино в кофейне. Приводится простая арифметика: при стоимости чашки кофе 200 рублей в день, отказ от привычки баловать себя кофе может сэкономить до 6000 рублей в месяц и 72000 рублей в год.
«Однако такой подход не совсем оправдан — важно не полностью исключать траты на развлечения и удовольствия из своей жизни, а закладывать их в свой финансовый план и пытаться оптимизировать (если рассмотреть пример с кофе, стоит задаться вопросом, а действительно ли ежедневное употребление этого напитка приносит такое удовольствие и можно ли покупать его, допустим, через день?). Спастись от импульсивных покупок также помогает наличие конкретного плана», — прокомментировала эксперт.
Отказ от использования инструментов накопления
Важно помнить, что любая временно свободная сумма денежных средств может быть использована как источник получения дополнительного дохода.
«Когда речь идет про формирование накоплений, не стоит забывать о возможности использования финансовых продуктов с минимальным уровнем риска — например, о размещении средств на банковском депозите», — добавила Любовь Хрустова.
Открытие вклада в надежном банке с возможностью регулярного пополнения позволит быстрее достичь финансовых целей, получив дополнительный доход в виде процента.