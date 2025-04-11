Bloomberg: доллар стал последней жертвой хаоса на рынке этой недели

«Если вы не считаете, что какое-то решение неизбежно, то рынок, скорее всего, останется на текущем пути наименьшего сопротивления — уходе от доллара, — сказал Родриго Катрил, стратег National Australia Bank Ltd. в Сиднее. — Тенденция к выходу из активов США и продаже доллара, вероятно, сохранится до тех пор, пока торговая напряжённость остается высокой».