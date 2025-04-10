В РФ определили дату старта испытаний новой системы оплаты для бюджетников

В эксперименте примут участие учителя из Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областей, а также медицинские работники из Якутии, Курганской и Липецкой областей. Власти пока не раскрывают подробностей новой системы, однако известно, что, согласно поручению Владимира Путина, доля окладов врачей в общей структуре выплат должна составлять не менее 50%. Это необходимо для повышения стабильности их заработков.