Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ определили дату старта испытаний новой системы оплаты для бюджетников

Правительство России планирует завершить разработку новой системы оплаты труда для работников бюджетной сферы уже к маю этого года, сообщает «Коммерсант».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

На ежегодной коллегии Минтруда вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о предстоящем тестировании реформы системы оплаты труда бюджетников. Она будет испытываться в отдельных регионы в рамках пилотного проекта, сообщает «Коммерсант».

В эксперименте примут участие учителя из Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областей, а также медицинские работники из Якутии, Курганской и Липецкой областей. Власти пока не раскрывают подробностей новой системы, однако известно, что, согласно поручению Владимира Путина, доля окладов врачей в общей структуре выплат должна составлять не менее 50%. Это необходимо для повышения стабильности их заработков.

Дискуссии о реформе продолжаются на протяжении четырех лет. В 2021 году Минтруд и Минздрав представили проект изменений в оплате труда медицинских работников, однако согласование с Минфином не состоялось из-за возможного увеличения бюджетных расходов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»