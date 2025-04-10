Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%

Трамп объявил о поднятии пошлин вчера, 9 апреля. Вместе с тем он объявил паузу в торговом противостоянии с 75 странами, которые обратились к Белому дому с просьбой о переговорах и не предприняли никаких ответных действий против Соединенных Штатов. Пауза на введение дополнительных пошлин, превышающих 10%, будет длиться 90 дней.