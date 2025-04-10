Стало известно, как бороться с ворующими электричество соседями

В беседе с NEWS.ru он отметил, что к признакам незаконного потребления энергии можно отнести необычные провода, скачки напряжения в сети и резкий рост показаний счетчиков.
«Если вы подозреваете, что ваши соседи незаконно пользуются электроэнергией, первым шагом будет сбор доказательств. Обратите внимание на необычные провода, резкое повышение счетов за электричество, а также скачки напряжения в сети. Далее, если вы проживаете в квартире, стоит обратиться с письменным заявлением в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, которые должны организовать проверку с участием представителей энергоснабжающей организации», — подчеркнул Остапенко.
Для жильцов частных домов или дачных участков он рекомендовал обращаться напрямую в энергоснабжающую организацию.
По словам юриста, по итогам проверки составляется акт, который может стать основанием для обращения в правоохранительные органы. За незаконное подключение к электросети предусмотрена административная ответственность, которая составляет от 10 до 15 тысяч рублей для граждан, от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.
«В случаях крупного ущерба, превышающего 250 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), санкциями которой предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или даже лишение свободы сроком до двух лет», — добавил Остапенко.
Он также предостерег от самостоятельных попыток решить проблему, включая отключение соседей от электросети. Не всегда можно сразу определить факт хищения. Юрист посоветовал действовать аккуратно и фиксировать любые подозрительные действия.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».