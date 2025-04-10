Стало известно, как бороться с ворующими электричество соседями

По словам юриста, по итогам проверки составляется акт, который может стать основанием для обращения в правоохранительные органы. За незаконное подключение к электросети предусмотрена административная ответственность, которая составляет от 10 до 15 тысяч рублей для граждан, от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.