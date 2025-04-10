Минфин назвал базовый критерий для возврата иностранных компаний в Россию

«Вы знаете, эти критерии, это, наверное, могут быть как частные отраслевые критерии, которые могут применяться — этот процесс в работе. Но, наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», — сказал он в беседе с журналистами.
Чиновник также подтвердил, что Министерство финансов подготовило проект условий для возвращения зарубежных компаний на российский рынок. По его словам, тем, кто хочет вернуться, нужно обеспечить такую возможность.
Яковлев вновь подчеркнул, что базовым будет возвращение на рыночных условиях с применением дополнительных критериев, с учетом тех отраслей, в которых бизнес ведет деятельность.
«И в любом случае, чтобы это не ущемляло российские компании, которые либо заместили ушедших в этот период, либо те, которые, соответственно, эти активы купили», — добавил он.
Заместитель министра финансов России Иван Чебесков ранее, 9 апреля, рассказал о подготовке списка требований для возврата иностранных компаний в Россию в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. По его словам, перечень могут озвучить в ближайшее время.