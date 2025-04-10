Экономист рассказала, как изменятся цены на яйца перед Пасхой

В этом году и православная, и католическая церкви празднуют Пасху 20 апреля. По традиции христиане будут, в том числе, красить яйца. Что будет с ценами на этот продукт в России и мире, Финансам Mail рассказала Ольга Лебединская, к.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.