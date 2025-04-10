Экономист рассказала, как изменятся цены на яйца перед Пасхой

По словам эксперта, действие закона спроса никто не отменял: с ростом спроса на товар цены на него будут расти. При этом в России со спросом растет и предложение. По данным Росстата, объем производства куриных яиц в сельхозпредприятиях в январе-феврале текущего года составил 105%.
«Яйца оказались одним из немногих продовольственных товаров, цена на который не выросла. Скорее всего, это стало результатом работы ФАС, которой правительство поручило рассмотреть переход торговых сетей и поставщиков куриных яиц на долгосрочные контракты, где прописаны график поставок, сроки и цены», — сказала Ольга Лебединская.
Кроме того, подчеркнула она, производители просят исключить возможность торговых сетей брать бонусы за продажу куриных яиц.
Эксперт назвала маловероятным, что в апреле стороны в нарушение «долгих» контрактов пойдут на резкое увеличение цен. Если и будет коррекция, то минимальная — не более 5−7%.
Специалист добавила, что пасхальный рост цен на яйца наблюдается во многих странах. Однако в этом году США превзошли всех.
«Почему именно в США этому кризису уделяется такое внимание? Дело в том, что яйца занимают одно из центральных мест в американской культуре: традиционный завтрак включает в себя кофе и яйца, многие закусочные сделали этот продукт одним из главных своих блюд, а птичий грипп подкосил поставки», — пояснила она.
К тому же, в 2025 году желающий помощь американским потребителям оказалось не так много. Так, Бразилия готова поставить яйца, но не на потребительский рынок, а для использования в производстве. Европейские страны отвечают на предложение расширить экспорт отказом.
Основным «спасителем» стала Турция. По словам Ольги Лебединской, США в прошлом году закупили у Турции 74,4 млн яиц, к июлю планируют импортировать еще около 280 млн штук.
«Этот экспорт принесет Турции около $26 млн дохода. Получается, что сами американцы 10% от этой суммы будут должны заплатить в свой бюджет, а это $2,6 млн. в виде дополнительной наценки», — добавила экономист.
Что касается международного рынка, то эксперт напомнила о прогнозе Минсельхоза США: ведомство ожидает роста цен на яйца на 41,1% в 2025 году.
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