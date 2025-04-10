Хуснуллин спрогнозировал резкое сокращение ввода жилья через 2−3 года

Так, отметил вице-премьер, на 24% меньше стало строиться новых проектов. «Если в предыдущие годы они росли, каждый год было всё больше и больше, то сейчас впервые за пятилетнюю историю на шестой год количество новых проектов уменьшилось», — подчеркнул он.