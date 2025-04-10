Хуснуллин спрогнозировал резкое сокращение ввода жилья через 2−3 года

«Через два-три года, к сожалению, если сейчас не будем предпринимать никакие меры, можем увидеть негативные последствия, вплоть до резкого падения объема ввода жилья», — сказал он.
Как напомнил Хуснуллин, в 2023—2024 годах было запущено много новых проектов. Кроме того, льготная ипотека простимулировала людей на то, чтобы вкладываться в жилую недвижимость, улучшать свои жилищные условия.
По его словам, в этом году гарантированно сдадут более 100 млн квадратных метра жилья. Однако уже сейчас проявляются тревожные сигналы.
Так, отметил вице-премьер, на 24% меньше стало строиться новых проектов. «Если в предыдущие годы они росли, каждый год было всё больше и больше, то сейчас впервые за пятилетнюю историю на шестой год количество новых проектов уменьшилось», — подчеркнул он.
Хуснуллин добавил, что инвесторы начали приостанавливать стройки в ожидании снижения ключевой ставки. Также он заявил об уменьшении ипотеки почти в два раза по сравнению с 2024 годом.
На этом фоне власти готовят комплекс мер поддержки отрасли, рассказал замглавы правительства.