«Глория Джинс» закроет магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!

Как отметили собеседники издания, у ретейлера было три таких магазина — в торговых центрах «Парк Хаус» в Казани, «Демократический» в Сочи и «Акварель» в Волгограде.
«На данный момент первые два уже прекратили работу, а последний закроется в мае 2025 года», — уточняли они.
По словам представителя холдинга «Кама капитал», который владеет волгоградским торговым центром «Акварель», бренд Ready! Steady! Go! является действующим арендатором помещения площадью 750 квадратных метра. При этом детали о сроках действия договоров он не назвал.
«Причиной решения свернуть розницу Ready! Steady! Go! в первый же год работы стала совокупность факторов, один из которых — плохие результаты продаж», — сказал РБК один из источников.
Как отметил другой собеседник, ретейлер, скорее всего, принял решение сконцентрироваться на развитии основной марки. По его данным, «Глория Джинс» продолжит продавать продукцию Ready! Steady! Go! в отдельных зонах своих крупных действующих магазинов.
«Глория Джинс» сообщила о том, что запускает бренд одежды для подростков летом 2023 года. Сами магазины Ready! Steady! Go! Компания открыла в мае 2024-го.
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