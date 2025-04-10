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«Глория Джинс» закроет магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!

Компания «Глория Джинс» решила закрыть магазины бренда одежды для подростков Ready! Steady! Go!, запущенные в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, а также на консультантов на рынке торговой недвижимости.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как отметили собеседники издания, у ретейлера было три таких магазина — в торговых центрах «Парк Хаус» в Казани, «Демократический» в Сочи и «Акварель» в Волгограде.

«На данный момент первые два уже прекратили работу, а последний закроется в мае 2025 года», — уточняли они.

По словам представителя холдинга «Кама капитал», который владеет волгоградским торговым центром «Акварель», бренд Ready! Steady! Go! является действующим арендатором помещения площадью 750 квадратных метра. При этом детали о сроках действия договоров он не назвал.

«Причиной решения свернуть розницу Ready! Steady! Go! в первый же год работы стала совокупность факторов, один из которых — плохие результаты продаж», — сказал РБК один из источников.

Как отметил другой собеседник, ретейлер, скорее всего, принял решение сконцентрироваться на развитии основной марки. По его данным, «Глория Джинс» продолжит продавать продукцию Ready! Steady! Go! в отдельных зонах своих крупных действующих магазинов.

«Глория Джинс» сообщила о том, что запускает бренд одежды для подростков летом 2023 года. Сами магазины Ready! Steady! Go! Компания открыла в мае 2024-го.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».