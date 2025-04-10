Bloomberg: финансовые рынки ненадолго перешли от страха к эйфории

Эти изменения произошли на фоне беспрецедентной волатильности на финансовых рынках, где индекс VIX, известный как индикатор страха на Уолл-стрит, упал до исторического минимума. При этом доходность 2-летних и 30-летних облигаций колебалась более чем на 0,3% всего за три дня, что не наблюдалось с 1998 года.