Bloomberg: финансовые рынки ненадолго перешли от страха к эйфории

После дня снижения индекс S&P 500 вырос почти на 10%, а Nasdaq Composite показал наибольший рост с 2001 года, сообщает агентство Bloomberg. Краткосрочные казначейские облигации упали на фоне снижения ставок, а доллар укрепился по отношению к таким защитным валютам, как японская иена и швейцарский франк.
Эти изменения произошли на фоне беспрецедентной волатильности на финансовых рынках, где индекс VIX, известный как индикатор страха на Уолл-стрит, упал до исторического минимума. При этом доходность 2-летних и 30-летних облигаций колебалась более чем на 0,3% всего за три дня, что не наблюдалось с 1998 года.
Разворот на рынке активов, который охватил торговлю от Токио до Лондона и особенно был заметен в Нью-Йорке, был инициирован Дональдом Трампом, который объявил о 90-дневной паузе в введении карательных тарифов против множества стран. Ранее резкие распродажи привели к потере более $10 трлн на мировых фондовых рынках и создали напряженность на облигационных рынках в США, Великобритании и Австралии.
Действия Трампа, которые нарушили привычные правила мировой торговли, стали катализатором паники среди инвесторов, ожидавших более стабильного подхода. Они опасались, что любые дальнейшие его заявления могут подорвать даже краткосрочное восстановление фондового рынка, что подчеркивается его репостом видео из TikTok с комментариями о намеренном снижении цен на акции.
Когда фондовый рынок стабилизировался, Трамп заявил, что это «отлчное время для покупки», что, по всей видимости, указывало на его осознание возможных последствий своих действий. Позже, после объявления Белого дома о временной остановке тарифов, индекс S&P 500 закрылся с ростом, а Nasdaq Composite подскочил на 12%. Вдобавок 30-летние казначейские облигации значительно подорожали, а доходность 2-летних облигаций составила 3,92%.
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