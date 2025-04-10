Goldman Sachs: дефицит бюджета Саудовской Аравии может вырасти на фоне обвала цен на нефть

Хотя Саудовская Аравия не раскрывает информацию о том, какие цены на нефть были заложены при расчете ее бюджета, по оценкам королевства, дефицит бюджета в этом году составит 2,3% от ВВП. Но показатель может вырасти и до 3,7% при сценарии с низкими доходами. Цифра в 67 млрд долларов, названная Goldman Sachs, означает дефицит более чем в 6% — самый большой показатель с 2020 года, когда была пандемия COVID-19.