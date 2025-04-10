Goldman Sachs: дефицит бюджета Саудовской Аравии может вырасти на фоне обвала цен на нефть

Дефицит бюджета королевства, вероятно, вырастет до 67 млрд долларов в этом году, по прогнозам Goldman Sachs Group Inc., предоставленным исключительно Bloomberg News.
Это более чем в два раза превышает базовый прогноз правительства на конец 2024 года и, вероятно, вынудит наследного принца Мухаммеда бин Салмана брать больше кредитов на мировых рынках облигаций и еще больше сокращать свои многотриллионные планы по преобразованию экономики.
Нефть упала в цене до самого низкого уровня примерно за четыре года после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов, что повысило вероятность глобальной рецессии. Через несколько часов после этого ОПЕК+, нефтяной картель, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, шокировал трейдеров, заявив, что ускорит реализацию планов по увеличению добычи.
Нефть марки Brent восстановилась поздно вечером в среду после того, как Трамп сказал, что отложит некоторые пошлины. Однако при цене 65 долларов за баррель недельное падение все равно составило почти на 15%, пишет Bloomberg. И многие аналитики предсказывают, что худшее еще впереди.
Министерство финансов Саудовской Аравии сообщило Bloomberg, что оценивает последние события и готово принять любые необходимые решения, чтобы сохранить свою финансовую стабильность.
Но даже до обвала цен в этом месяце стоимость нефти была слишком низкой для того, чтобы королевство могло сбалансировать свой бюджет. По словам Зиада Дауда, главного экономиста по развивающимся рынкам в Bloomberg Economics, для этого правительству нужно было, чтобы в прошлом году цены на нефть были на уровне 93 долларов, а с учетом расходов суверенного фонда на мегапроекты наследного принца — 108 долларов.
Хотя Саудовская Аравия не раскрывает информацию о том, какие цены на нефть были заложены при расчете ее бюджета, по оценкам королевства, дефицит бюджета в этом году составит 2,3% от ВВП. Но показатель может вырасти и до 3,7% при сценарии с низкими доходами. Цифра в 67 млрд долларов, названная Goldman Sachs, означает дефицит более чем в 6% — самый большой показатель с 2020 года, когда была пандемия COVID-19.
Чтобы получить больше наличности, Саудовская Аравия продает доли в компаниях, пишет Bloomberg. В середине 2024 года правительство привлекло 12 млрд долларов за счет последующей продажи акций нефтяного гиганта Aramco, а фонд благосостояния привлёк 1 млрд долларов, продав часть Saudi Telecom Co. в ноябре.
К чести Саудовской Аравии, соотношение долга к ВВП составляет около 30%, что намного ниже, чем у большинства других развивающихся рынков, пишет агентство. В прошлом месяце S&P Global Ratings повысило рейтинг страны до того же уровня, что у Японии и Китая, заявив, что усилия правительства по диверсификации экономики за счёт нефти набирают обороты.