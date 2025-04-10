Тарифная пауза и ответный удар: что пишут зарубежные СМИ об ответе ЕС США

Европа проголосовала за ответные меры на некоторые тарифы Трампа за несколько часов до его разворота
Европейский союз в среду одобрил свои первые ответные меры на тарифы президента Трампа. Однако план был поставлен под сомнение всего несколько часов спустя, когда глава Белого дома анонсировал, что увеличит тарифы для Китая, приостановив действие некоторых из своих сборов для других стран.
В зависимости от того, как будут развиваться события, заявление Трампа можно будет рассматривать как подтверждение европейской стратегии.
Евросоюз наносит ответный удар по пошлинам на сталь в США за несколько часов до введения Трампом тарифной паузы
В то время как общая реакция Евросоюза на глобальный торговый блиц Трампа была взвешенной, первый залп блока в среду был рассчитан на то, чтобы ударить по самому больному месту Соединенным Штатов.
Политики заявили, что они выбрали целевые тарифы в США, сосредоточив внимание на продуктах, произведенных на родине республиканских лидеров, а также на товарах, которые Евросоюз мог бы получить из других стран. Цель, по их словам, состояла в том, чтобы подтолкнуть Вашингтон к переговорам, одновременно уменьшив боль для европейского бизнеса.
Соевые бобы: секретное оружие Китая и ЕС против тарифных войн Трампа?
Продолжающийся тарифный спор дестабилизировал мировые рынки и привел к падению цен на акции по всем направлениям.
Ранее ЕС пообещал ввести ответные пошлины на товары из США стоимостью до 26 млрд евро (28 млрд долларов). Хотя ожидается, что эти тарифы будут вводиться поэтапно, одним из продуктов, включенных в список ЕС, является соя. Согласно данным Обсерватории экономической сложности (OEC), годовой объем экспорта соевых бобов в США в 2023 году составил более 27 млрд долларов.
Война за сою и, по сути, «око за око» в тарифной войне может иметь глубокие политические последствия.