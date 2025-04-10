Тарифная пауза и ответный удар: что пишут зарубежные СМИ об ответе ЕС США

Политики заявили, что они выбрали целевые тарифы в США, сосредоточив внимание на продуктах, произведенных на родине республиканских лидеров, а также на товарах, которые Евросоюз мог бы получить из других стран. Цель, по их словам, состояла в том, чтобы подтолкнуть Вашингтон к переговорам, одновременно уменьшив боль для европейского бизнеса.