Цена нефти Urals опустилась ниже $50 за баррель впервые с июня 2023 года

Нефтяные котировки начали снижение с 3 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, а восемь стран ОПЕК+ договорились об ускорении роста добычи нефти в мае на 411 тыс. б/с вместо запланированных 135 тыс. б/с. Цена Brent с этого момента упала уже более чем на $10 и опускалась ниже $59 за баррель впервые с февраля 2021 года.