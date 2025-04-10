Цена нефти Urals опустилась ниже $50 за баррель впервые с июня 2023 года

Цена российской нефти снижается на фоне общего падения нефтяных котировок в мире.
По данным Argus, цена на Urals на базисе FOB (стоимость нефти до погрузки) в порту Приморск 9 апреля составила $47,54 за баррель, в порту Новороссийск — $48,39 за баррель. В последний раз стоимость Urals опускалась ниже $50 за баррель 12 июня 2023 года.
В то же время немного выросли дисконты к эталонной котировке NSD (North Sea Dated, Североморский датированный) — в порту Приморск скидка по сравнению с 8 апреля подросла на $0,1, до $15,1, а в порту Новороссийск — на $1,25, до $14,25.
Стоимость Urals на базисе DAP (поставка в место назначения) в индийских портах 9 апреля составила $60,24 за баррель (- $3,45 к 8 апреля), а дисконт сократился на $0,5, до $2,4. Цена нефти марки ВСТО (ESPO) на базисе FOB в порту Козьмино опустилась до $53,19 (- $3,44 к 8 апреля), а скидка к сорту Dubai сохранилась на уровне $7,85.
В целом с начала апреля Urals с отгрузкой в порту Новороссийск подешевела на 18%, в порту Приморск — на 17,5%, в индийских портах — 13%. Стоимость нефти ВСТО снизилась на 18,5%.
О снижении цен на нефть
Нефтяные котировки начали снижение с 3 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, а восемь стран ОПЕК+ договорились об ускорении роста добычи нефти в мае на 411 тыс. б/с вместо запланированных 135 тыс. б/с. Цена Brent с этого момента упала уже более чем на $10 и опускалась ниже $59 за баррель впервые с февраля 2021 года.
Однако накануне Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран. На этом фоне стоимость Brent немного восстановилась и поднялась выше $61 за баррель.