ВТО прогнозирует спад двусторонней торговли между США и КНР на 80%

«Эскалация торговой напряженности между США и Китаем создает значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По нашим предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя странами может сократиться на 80%», — говорится в заявлении генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Иевалы, распространенном пресс-службой организации.