«Эскалация торговой напряженности между США и Китаем создает значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По нашим предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя странами может сократиться на 80%», — говорится в заявлении генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Иевалы, распространенном пресс-службой организации.
ВТО прогнозирует спад двусторонней торговли между США и КНР на 80%
ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует сокращение товарооборота между США и КНР на 80% из-за введения этими странами взаимных пошлин против друг друга.