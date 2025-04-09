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Набиуллина призвала перекрывать кислород «черным кредиторам»

Вместе с этим нужно вводить жесткие правила для МФО, подчеркнула председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России

В своем выступлении в Госдуме глава регулятора сообщила, что Банк России инициирует ужесточение требований для микрофинансовых организаций (МФО) с целью разрыва цепочки, ведущей граждан в «долговую спираль».

Она отметила необходимость параллельных мер по противодействию «черным кредиторам», к услугам которых могут обращаться граждане в условиях ужесточения.

«Предлагаем три связанных изменения: один дорогостоящий заем в руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%. Рассчитывая на вашу поддержку. И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород “черным кредиторам”, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам “черных кредиторов”, а там они совсем не защищены», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, на данный момент наблюдается практика, когда клиенты МФО закрывают один займ за счет нового, что, по мнению главы регулятора, является «верным путем в долговую спираль».