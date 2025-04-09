Набиуллина призвала перекрывать кислород «черным кредиторам»

«Предлагаем три связанных изменения: один дорогостоящий заем в руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%. Рассчитывая на вашу поддержку. И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород “черным кредиторам”, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам “черных кредиторов”, а там они совсем не защищены», — подчеркнула Набиуллина.