Набиуллина призвала перекрывать кислород «черным кредиторам»

В своем выступлении в Госдуме глава регулятора сообщила, что Банк России инициирует ужесточение требований для микрофинансовых организаций (МФО) с целью разрыва цепочки, ведущей граждан в «долговую спираль».
Она отметила необходимость параллельных мер по противодействию «черным кредиторам», к услугам которых могут обращаться граждане в условиях ужесточения.
«Предлагаем три связанных изменения: один дорогостоящий заем в руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%. Рассчитывая на вашу поддержку. И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород “черным кредиторам”, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам “черных кредиторов”, а там они совсем не защищены», — подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, на данный момент наблюдается практика, когда клиенты МФО закрывают один займ за счет нового, что, по мнению главы регулятора, является «верным путем в долговую спираль».