Трамп: пошлины приносят по $2 млрд в день

По словам президента, работа и по обсуждению сделок со странами на фоне новых пошлин идет хорошо. Для описания переговоров власти США используют сравнение с портным, указывая, что страны, которые изъявят желание, получат «подшитую и подогнанную по размеру» сделку, а не что-то «с вешалки».