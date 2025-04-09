Страны ЕС утвердили пошлины против США

«Страны ЕС проголосовали в поддержку предложения Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США», — сказано в заявлении.
Согласно тексту документа, пошлины являются ответом на ограничения США на импорт стали и алюминия. Они начнут действовать с 15 апреля, добавляли в Еврокомиссии. Другие детали на данный момент не раскрываются.
Как подсчитало агентство Bloomberg, пошлины будут действовать в отношении американского импорта объемом 21 млрд евро.
Ранее 10 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на всю поставляемую в страну сталь и алюминий. Пошлины вводятся в отношении всех стран «без исключений и оговорок», подчеркивал глава Белого дома, не исключая при этом, что размер тарифов может вырасти.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».