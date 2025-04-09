Страны ЕС утвердили пошлины против США

Ранее 10 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на всю поставляемую в страну сталь и алюминий. Пошлины вводятся в отношении всех стран «без исключений и оговорок», подчеркивал глава Белого дома, не исключая при этом, что размер тарифов может вырасти.