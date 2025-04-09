Новая депрессия? Эксперты оценили глубину возможной рецессии в США и мире

Проценты вероятности
По мнению начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксаны Холоденко, вероятность рецессии в США можно оценивать в 30−40%. На глобальном уровне вероятность рецессии может превышать 50%.
Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» также высоко оценивает возможности рецессии в США. «Она может стать следствием жесткой ДКП в том случае, если ФРС решит предотвратить рост инфляции. Однако более вероятным нам кажется-ка раз вариант одновременного роста инфляции и снижения ВВП — это стагфляция и именно она имела место в США 50 лет назад», — добавил он.
Расширение влияния пошлин на мир
«Вероятность провала в экономике возросла после введения торговых пошлин Белым домом и “отзеркаливания” их рядом стран», — считает она.
Другой фактор, который усиливает начавшийся процесс — стагнация в еврозоне. В том числе — рецессия в Германии и геополитический фон. «Возможно усиление инфляции, спад деловой активности и потребительского доверия», — добавляет Оксана Холоденко.
Сгладить ситуацию помогут действия мировых ЦБ, прежде всего, ФРС и ЕЦБ, считают в БКС.
Как показывает сегмент деривативов, выросли ожидания по снижению ключевой ставки Федрезерва до конца года.
Сто лет тому назад
Дмитрий Александров также отметил важность фактора высокой долговой нагрузки госбюджетов и активного регулирования экономик со стороны национальных правительств и центробанков. Именно это будет отличать вероятный новый глобальный кризис и от стагфляции 70-х годов прошлого века, и от «великой депрессии» 30-х годов прошлого века. «Пошлины могут спровоцировать этот кризис, но его причина — не в них, а в насыщении рынков капитала и долга, что всегда требовало той или иной перезагрузки и расчистки пространства для нового роста», — пояснил эксперт.
Он напомнил историю 20 века. «Так было в XX веке, так бывало и ранее, причём чаще всего подобные противоречия разрешались с помощью военных конфликтов, которые меняли торговые потоки и потоки капитала», — добавил он.
Собственно, именно это сейчас и пытается сделать в жёсткой, но пока невоенной манере администрация Белого дома, но на самом деле, процесс этот идет уже довольно долго.
«Будет ли рецессия в других странах? Скорее всего да, в значительной мере это будет зависеть от успеха нынешней администрации США в переориентации торговых и капитальных потоков с целью наращивания собственной производственной базы», — резюмировал эксперт.