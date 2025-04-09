Новая депрессия? Эксперты оценили глубину возможной рецессии в США и мире

Дмитрий Александров также отметил важность фактора высокой долговой нагрузки госбюджетов и активного регулирования экономик со стороны национальных правительств и центробанков. Именно это будет отличать вероятный новый глобальный кризис и от стагфляции 70-х годов прошлого века, и от «великой депрессии» 30-х годов прошлого века. «Пошлины могут спровоцировать этот кризис, но его причина — не в них, а в насыщении рынков капитала и долга, что всегда требовало той или иной перезагрузки и расчистки пространства для нового роста», — пояснил эксперт.