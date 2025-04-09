Минфин подготовил проект условий для возвращения иностранных компаний в РФ

«Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим проект. Пока только вот это», — сказал он.
Кроме того, замминистра отметил, что правкомиссия не меняет условия по выходу зарубежного бизнеса из России.
Кроме того, Чебескову задали вопрос, обсуждаются ли еще распоряжения, разрешающие нерезидентам выходить из российских активов.
«Тут сложно делать какие-то прогнозы на будущее. Это решение, распоряжение президента. Мы не можем за администрацию делать прогноз, но я не исключаю, что будут дополнительные разрешения в будущем», — ответил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».