Китай повысит тарифы на товары из США до 84% с 10 апреля

Решение может серьезно повлиять на торговлю между КНР и США, считают эксперты.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, пошлины повышают с 34% до 84%. «Дополнительная ставка тарифа на все импортируемые из США товары будет увеличена с 34% до 84%», — следует из сообщения.
Помимо этого Поднебесная объявила о вводе экспортного контроля еще в отношении 12 американских компаний. Еще шесть компаний США внесут в список «ненадежных субъектов» (в отношении этого списка действуют ограничения на ведение бизнеса в Китае или с китайскими компаниями).
История пошлин
Напомним, что пошлины в 20% Дональд Трамп ввел на импорт из Китая в марте. В апреле он ввел дополнительные пошлины в размере 34%. В качестве ответа Китай ввел дополнительные пошлины в том же размере — 34%.
8 апреля президент США, не дождавшись от Китая уступок, заявил об увеличении пошлин на китайский импорт еще на 50%. В итоге суммарно тарифы выросли до 104%.