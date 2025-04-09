Китай повысит тарифы на товары из США до 84% с 10 апреля

Помимо этого Поднебесная объявила о вводе экспортного контроля еще в отношении 12 американских компаний. Еще шесть компаний США внесут в список «ненадежных субъектов» (в отношении этого списка действуют ограничения на ведение бизнеса в Китае или с китайскими компаниями).