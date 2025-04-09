СМИ: зачем покупать доллары, если США станут экономическим островом

Четкого вердикта пока нет, пишет Bloomberg. На прошлой неделе доллар упал после того, как Белый дом объявил о карательных тарифах в отношении своих крупнейших торговых партнеров. Но по мере углубления падения акций и нарастания финансовых проблем, инвесторы, не склонные к риску, начали снова повышать курс доллара.
Доллар уже теряет часть своего доминирующего положения в международной торговле и финансах, говорится в материале агентства. По данным Международного валютного фонда, его доля в мировых резервах сократилась до 58% в прошлом году с более чем 70% два десятилетия назад. Снижение роли доллара сопровождалось ростом доли нетрадиционных валют, таких как австралийский доллар и китайский юань.
Есть также опасения, что именно иностранные частные инвесторы, а не центральные банки, были основными покупателями активов в США. Несмотря на то, что в прошлом этот приток «горячих» денег поддерживал суперцикл доллара, такое положение вещей опасно, считает Bloomberg. Дело в том, что капитал становится более подверженным изменениям.
По состоянию на прошлый год иностранные инвесторы владели акциями США на сумму около 18 трлн долл, или примерно 60% валового внутреннего продукта Америки, по сравнению с менее чем 40% десять лет назад. Если бы они сократили свои активы всего на 5%, то продажа акций почти удвоила бы дефицит платежного баланса, который Трамп так яростно хочет устранить.