СМИ: зачем покупать доллары, если США станут экономическим островом

По состоянию на прошлый год иностранные инвесторы владели акциями США на сумму около 18 трлн долл, или примерно 60% валового внутреннего продукта Америки, по сравнению с менее чем 40% десять лет назад. Если бы они сократили свои активы всего на 5%, то продажа акций почти удвоила бы дефицит платежного баланса, который Трамп так яростно хочет устранить.