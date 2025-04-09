Bloomberg: ЕС пытается не отставать от новой волны тарифов в США

20%-ный налог Дональда Трампа на импорт из ЕС уже вступил в силу, в то время как блок все еще работает над ответом на предыдущие меры президента США. Ожидается, что сегодня государства-члены примут первый пакет ответных мер против американских тарифов на импорт стали и алюминия.