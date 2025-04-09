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Bloomberg: ЕС пытается не отставать от новой волны тарифов в США

20%-ный налог Дональда Трампа на импорт из ЕС уже вступил в силу, в то время как блок все еще работает над ответом на предыдущие меры президента США. Ожидается, что сегодня государства-члены примут первый пакет ответных мер против американских тарифов на импорт стали и алюминия.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, список содержит товары на общую сумму почти 22 млрд евро. Так как большинство правительств поддерживают стратегию переговоров с позиции силы, ожидается, что инициатива получит необходимую для одобрения поддержку.

На фоне трудностей с поиском партнеров по переговорам в Белом доме Еврокомиссия планирует в начале следующей недели представить план потенциальных контрмер в ответ на сегодняшние тарифы. По данным информагентства, потенциальными мишенями для Европейского союза может стать американская сфера услуг.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные начали действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

Помимо этого, американский лидер 8 апреля заявил, что пошлины на импортную продукцию приносят Соединенным Штатам 2 млрд долларов ежедневно. Американский президент рассказал, что Вашингтон ведет переговоры более чем с 70 государствами, которые хотят экспортировать свои товары в США.