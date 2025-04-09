Bloomberg: ЕС пытается не отставать от новой волны тарифов в США

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, список содержит товары на общую сумму почти 22 млрд евро. Так как большинство правительств поддерживают стратегию переговоров с позиции силы, ожидается, что инициатива получит необходимую для одобрения поддержку.
На фоне трудностей с поиском партнеров по переговорам в Белом доме Еврокомиссия планирует в начале следующей недели представить план потенциальных контрмер в ответ на сегодняшние тарифы. По данным информагентства, потенциальными мишенями для Европейского союза может стать американская сфера услуг.
Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные начали действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.
Помимо этого, американский лидер 8 апреля заявил, что пошлины на импортную продукцию приносят Соединенным Штатам 2 млрд долларов ежедневно. Американский президент рассказал, что Вашингтон ведет переговоры более чем с 70 государствами, которые хотят экспортировать свои товары в США.