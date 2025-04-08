Выдачи кредитов физлицам в России в марте выросли на 12,5%

Объем выдачи ипотечных кредитов составил ₽248,7 млрд, что на 13,5% больше, чем в феврале 2025 года, но на 43,7% меньше, чем в марте 2024 года. Средний размер ипотечного кредита в марте вырос до ₽4,9 млн (+4,1%). Количество выданных ипотек также увеличилось (+9,0%). Выдачи кредитов наличными увеличились на 8,0% до ₽236,6 млрд. При этом, количество выданных кредитов сократилось на 5,2%, а средний размер кредита увеличился до ₽160,6 тыс. (+13,8%).