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Выдачи кредитов физлицам в России в марте выросли на 12,5%

В марте 2025 года объем выданных кредитов физическим лицам в России увеличился на 12,5% по сравнению с февралем, сообщает Frank RG. Общий объем кредитования достиг ₽610,6 млрд. Однако, по сравнению с мартом 2024 года, наблюдается снижение на 53,0%.

Источник: Market Power

Согласно данным Frank RG, все сегменты кредитования показали положительную динамику в марте. Наибольший рост за месяц зафиксирован в автокредитовании (+22,6%), объем которого составил ₽102,9 млрд. Меньший рост отмечен в сегменте нецелевого кредитования (+8,0%), где выдачи достигли ₽236,6 млрд.

Объем выдачи ипотечных кредитов составил ₽248,7 млрд, что на 13,5% больше, чем в феврале 2025 года, но на 43,7% меньше, чем в марте 2024 года. Средний размер ипотечного кредита в марте вырос до ₽4,9 млн (+4,1%). Количество выданных ипотек также увеличилось (+9,0%). Выдачи кредитов наличными увеличились на 8,0% до ₽236,6 млрд. При этом, количество выданных кредитов сократилось на 5,2%, а средний размер кредита увеличился до ₽160,6 тыс. (+13,8%).

По итогам первого квартала 2025 года, общий объем выданных кредитов составил ₽1,581 трлн, что на 50,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Снижение объемов кредитования в годовом выражении эксперты связывают с мерами Центрального банка, направленными на сдерживание роста ипотечного рынка, а также с повышением ставок по рыночной ипотеке и увеличением цен на жилье.