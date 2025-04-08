Выдачи кредитов физлицам в России в марте выросли на 12,5%

Согласно данным Frank RG, все сегменты кредитования показали положительную динамику в марте. Наибольший рост за месяц зафиксирован в автокредитовании (+22,6%), объем которого составил ₽102,9 млрд. Меньший рост отмечен в сегменте нецелевого кредитования (+8,0%), где выдачи достигли ₽236,6 млрд.
Объем выдачи ипотечных кредитов составил ₽248,7 млрд, что на 13,5% больше, чем в феврале 2025 года, но на 43,7% меньше, чем в марте 2024 года. Средний размер ипотечного кредита в марте вырос до ₽4,9 млн (+4,1%). Количество выданных ипотек также увеличилось (+9,0%). Выдачи кредитов наличными увеличились на 8,0% до ₽236,6 млрд. При этом, количество выданных кредитов сократилось на 5,2%, а средний размер кредита увеличился до ₽160,6 тыс. (+13,8%).
По итогам первого квартала 2025 года, общий объем выданных кредитов составил ₽1,581 трлн, что на 50,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Снижение объемов кредитования в годовом выражении эксперты связывают с мерами Центрального банка, направленными на сдерживание роста ипотечного рынка, а также с повышением ставок по рыночной ипотеке и увеличением цен на жилье.