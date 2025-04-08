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В Венесуэле объявят чрезвычайное экономическое положение

В этот вторник, 8 апреля, правительство Венесуэлы подпишет Декрет о чрезвычайном экономическом положении для защиты «венесуэльского достояния», объявил президент страны Николас Мадуро.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Завтра я объясню этот план по шагам. У Венесуэлы есть план для защиты экономики после санкций, введенных США. Мы столкнемся с мировой торговой войной», — сказал он в понедельник в эфире программы «Con Maduro+».

Глава латиноамериканского государства отметил, что страна готовится справляться с ситуациями, которые возникнут из-за международных санкций.

«Мы рассчитываем на план “Седьмой трансформации” и “13 моторов экономики” — это основа для обеспечения экономической стабильности и продвижения экономического развития нашего народа», — подчеркнул он.

Вице-президент Венесуэлы, Дэлси Родригес, представил Мадуро Декрет о чрезвычайном экономическом положении, подчеркнув важность этой меры в контексте глобальных проблем. По его словам, документ защитит венесуэльскую экономику от пошлин и мирового экономического кризиса. Он необходим для продвижения стратегий и укрепления национальной промышленности, добавил Родригес.

Вице-президент Венесуэлы также напомнил о результатах, достигнутых за последние годы, таких как диверсификация экономики и восстановление во время пандемии 2020 года.

«Эти примеры показывают способность венесуэльского народа преодолевать трудности и поддерживать работоспособность продуктивного мотора страны», — подчеркнул он.

«Этими мерами мы подтверждаем приверженность противодействию международным санкциям и обеспечению экономического благополучия нации. Так мы консолидируем стратегии которые помогут нам достигнуть более благополучного будущего», — заключил вице-президент.