В России резко подешевела морковь

С 31 марта по 5 апреля Индекс Мишек снизился на 0,6% по сравнению с его уменьшением на 3,1% неделю назад. За неделю выросли цены на морковь (+3,4%) и на бананы (+0,6%). Снизились цены на чай «Акбар» (-7,1%) и на куриные тушки (-5,9%).