В России резко подешевела морковь

«Годовая инфляция по Индексу Мишек в марте замедлилась. За год подешевели морковь (-33,3%), конфеты “Мишка косолапый” (-28,0%), куриные тушки (-11,1%), мармелад мишки Fruit-Tella (-7,7%) и яйца куриные категории С1 “Окские” (-2,0%). Подорожали апельсиновый сок J7 (+58,3%), подсолнечное масло “Олейна” (+46,2%), сливочное масло “Домик в деревне” (+31,5%), молоко “Домик в деревне” 3,2% жирности (+25,0%), черный чай “Акбар” (+22,3%), сельдь “Матиас” (+17,7%), бюджетный белый хлеб (+16,8%), плавленый сырный продукт “Фетакса” (+5,8%), бананы (+3,1%)», — отметил Абрамов.
С 31 марта по 5 апреля Индекс Мишек снизился на 0,6% по сравнению с его уменьшением на 3,1% неделю назад. За неделю выросли цены на морковь (+3,4%) и на бананы (+0,6%). Снизились цены на чай «Акбар» (-7,1%) и на куриные тушки (-5,9%).
По данным ЦБ, на 17 марта 2025 года годовая инфляция в России достигла 10,2%.