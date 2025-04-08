В РАНХиГС рассказали, чьи зарплаты вырастут с 1 октября 2025 года

Голубева уточнила, что это второй этап индексации заработных плат госслужащих в 2025 году. Повышение затронет все российские регионы, с учетом региональных коэффициентов и особенностей. Она подчеркнула, что порядок индексации заработной платы работников государственных органов и муниципальных учреждений определен трудовым законодательством и соответствующими нормативными актами.