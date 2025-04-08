Депутат назвал идеальное время для покупки дачи

«Покупка дачи весной позволяет не терять время и сразу же приступить к благоустройству участка. Можно начать с уборки территории, подготовки почвы к посадкам, ремонта построек или строительства новых объектов. Таким образом, уже к лету дача будет готова к полноценному отдыху и приятному времяпрепровождению», — отметил Чаплин.
Депутат подчеркнул, что весна предоставляет возможность оценить реальное состояние участка. В это время можно более точно определить качество почвы, наличие воды, особенности ландшафта и уровень освещенности, что, по его словам, крайне важно для садоводов и огородников.
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