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Депутат назвал идеальное время для покупки дачи

Если купить дачу весной, можно будет сразу приступить к благоустройству, считает депутат Госдумы Никита Чаплин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Весенний сезон является наиболее подходящим временем для приобретения дачи, поскольку покупатели могут сразу приступить к благоустройству территории. Такое мнение выразил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

«Покупка дачи весной позволяет не терять время и сразу же приступить к благоустройству участка. Можно начать с уборки территории, подготовки почвы к посадкам, ремонта построек или строительства новых объектов. Таким образом, уже к лету дача будет готова к полноценному отдыху и приятному времяпрепровождению», — отметил Чаплин.

Депутат подчеркнул, что весна предоставляет возможность оценить реальное состояние участка. В это время можно более точно определить качество почвы, наличие воды, особенности ландшафта и уровень освещенности, что, по его словам, крайне важно для садоводов и огородников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».