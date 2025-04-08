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В Госдуме призвали привязать адресную льготную ипотеку к регионам

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Адресную льготную ипотеку в России необходимо привязать к регионам, а также к их готовности обеспечить заявленный ввод жилья по цене квадратного метра, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Источник: РИА "Новости"

«Мы полностью разделяем подход Банка России в том, что льготная ипотека должна носить адресный характер. Но на наш взгляд, адресность необходимо увязывать не с группами потребителей, например семейная ипотека или ипотека для IT-специалистов. Адресность должна быть привязана к региону и его готовности обеспечить заявленный ввод жилья по цене квадратного метра, которая не превышает стандартную цену, установленную Минстроем для региона», — сказал Кошелев.

Парламентарий отметил, что для получения такой адресной ипотеки регионы должны планировать этапы жилищного строительства на годы вперед и под них создавать ресурсную базу, способную обеспечить стройку кадрами, механизмами и материалами.

«Только в этом случае мы избежим дефицита ресурсов и спекулятивного роста цен, что приводит к росту себестоимости и в конечном итоге цены квадратного метра», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Кошелева, льготная ипотека должна быть постоянной, а не временной. По его словам, ограниченный срок программы не стимулирует инвестиции в ресурсную базу со стороны строительных компаний, которым временный характер поддержки не позволяет планировать проекты в долгую.

«Мы предлагаем уйти от субсидирования ипотеки за счет бюджета и внедрить механизм ее обеспечения за счет предоставления ЦБ кредитов банкам под залог ипотечных портфелей под 2% годовых. Банки с наценкой не более 2−3% выдают доступную ипотеку населению — не выше 5% годовых. Такую ипотеку получают адресно регионы с подготовленной ресурсной, производственной и кадровой базой. И только на проекты стандартного жилья», — заключил он.