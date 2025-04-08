В Госдуме призвали привязать адресную льготную ипотеку к регионам

«Мы полностью разделяем подход Банка России в том, что льготная ипотека должна носить адресный характер. Но на наш взгляд, адресность необходимо увязывать не с группами потребителей, например семейная ипотека или ипотека для IT-специалистов. Адресность должна быть привязана к региону и его готовности обеспечить заявленный ввод жилья по цене квадратного метра, которая не превышает стандартную цену, установленную Минстроем для региона», — сказал Кошелев.
Парламентарий отметил, что для получения такой адресной ипотеки регионы должны планировать этапы жилищного строительства на годы вперед и под них создавать ресурсную базу, способную обеспечить стройку кадрами, механизмами и материалами.
«Только в этом случае мы избежим дефицита ресурсов и спекулятивного роста цен, что приводит к росту себестоимости и в конечном итоге цены квадратного метра», — подчеркнул он.
Кроме того, по мнению Кошелева, льготная ипотека должна быть постоянной, а не временной. По его словам, ограниченный срок программы не стимулирует инвестиции в ресурсную базу со стороны строительных компаний, которым временный характер поддержки не позволяет планировать проекты в долгую.
«Мы предлагаем уйти от субсидирования ипотеки за счет бюджета и внедрить механизм ее обеспечения за счет предоставления ЦБ кредитов банкам под залог ипотечных портфелей под 2% годовых. Банки с наценкой не более 2−3% выдают доступную ипотеку населению — не выше 5% годовых. Такую ипотеку получают адресно регионы с подготовленной ресурсной, производственной и кадровой базой. И только на проекты стандартного жилья», — заключил он.