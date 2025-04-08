В Госдуме призвали привязать адресную льготную ипотеку к регионам

«Мы полностью разделяем подход Банка России в том, что льготная ипотека должна носить адресный характер. Но на наш взгляд, адресность необходимо увязывать не с группами потребителей, например семейная ипотека или ипотека для IT-специалистов. Адресность должна быть привязана к региону и его готовности обеспечить заявленный ввод жилья по цене квадратного метра, которая не превышает стандартную цену, установленную Минстроем для региона», — сказал Кошелев.