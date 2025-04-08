Утренние торги: луч надежды или ложный рассвет для рынков

Президент США Дональд Трамп едва ли отказался от своей атаки на предполагаемое неравенство в торговле. Он пообещал ввести дополнительные 50%-ные пошлины на китайскую продукцию, которые в сумме превысят 100%.
Как пишет Reuters, на Уолл-стрит не было звездного дня, хотя в целом стабильное закрытие торгов стало бы долгожданной передышкой после падения на 10% за предыдущие две сессии.
Самым примечательным в торгах в понедельник была волатильность, отмечает агентство. Индекс страха VIX поднялся выше 60 всего во второй раз с начала пандемии.
Всё это вызывает сомнения в том, что восстановление рынков будет продолжительным, говорится в материале Reuters. Даже 3%-ное восстановление индекса STOXX 600 не компенсирует в полной мере падение после объявления Трампом тарифов в прошлую среду.
Но беглый взгляд на азиатские рынки быстро выявляет явного победителя — Японию.
Одним из первых признаков того, что тарифы Трампа могут оказаться лишь отправной точкой для переговоров, является то, что министр финансов Скотт Бессант возглавляет команду, которая в ближайшие дни будет вести переговоры о торговле с Токио.
Как пишет Reuters, в то же время наблюдается определенная дифференциация по географическим регионам. Рост фондового рынка Японии на 6% резко контрастирует с падением на 5% на Тайване, в отношении которого применяются 32% тарифы и который сильно зависит от экспорта микросхем. Биржевой индекс Таиланда упал до 5-летнего минимума, а Индонезия после недельного перерыва вернулась к падению фондового рынка на 9% и рекордно низкому курсу рупии.