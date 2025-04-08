Трамп заявил, что ЕС придется закупать у США энергоресурсы

«Евросоюз очень плохо к нам относится», — подчеркнул Трамп, обвинив европейские страны в том, что те не закупают достаточно американских товаров. «Им придется покупать энергоносители у нас, потому что они в них нуждаются. Они смогут закупить их, а мы сможем избавиться от $350 млрд за одну неделю», — заявил президент.