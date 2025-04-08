Стоимость золотых резервов России в феврале достигла рекорда

Так, в начале января стоимость золотых резервов составляла 195 млрд долларов, а к 1 февраля показатель вырос до 206 млрд долларов. Еще спустя месяц стоимость достигла 217,4 млрд долларов.
При этом, международные резервы России к 1 марта 2025 года выросли до 632,355 млрд долларов с 620,764 млрд долларов на 1 февраля. Валютные резервы России за аналогичный период увеличились с 414,239 млрд долларов до 414,971 млрд долларов.
Кроме того, согласно данным ЦБ, с 21 по 28 февраля общие резервы сократились на 2,2 млрд долларов, главным образом из-за отрицательной оценки.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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