США продлили разрешение физлицам и организациям платить налоги в России

Документ касается американских граждан или организаций, которые находятся в собственности или под контролем граждан США напрямую или косвенно.
«Они имеют право платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения», — подчеркнули в министерстве.
Речь идет о платежах с участием Центробанка России, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов.
Ранее США стали крупнейшим иностранным налогоплательщиком в России.