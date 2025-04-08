От автомобилей до гаджетов: что теряют американцы из-за пошлин Трампа

«Если цены на Hibiki и Yamazaki станут слишком высокими для потребителей в США, у нас будет возможность просто изменить целевой рынок», — сказал президент Suntory Нобухиро Тории в интервью. Он отметил, что спрос остаётся высоким в других регионах, например в Азии и Японии.