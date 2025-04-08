От автомобилей до гаджетов: что теряют американцы из-за пошлин Трампа

Глава Белого дома 2 апреля объявил о введении пошлин на импорт товаров из 211 государств и территорий. В отношении 86 стран из списка тарифы вырастут до 11−50% 9 апреля. Как сообщает агентство, пошлины Трампа могут привести к дефициту ряда товаров на американском рынке.
Автомобили, внедорожники
Новые автомобили Jaguar Land Rover могут оказаться в дефиците, поскольку британский автопроизводитель заявил, что приостанавливает экспорт в апреле в связи с новыми условиями торговли. Японская Nissan Motor Co. заявила, что прекратит продажи двух внедорожников Infiniti мексиканского производства на рынке США.
Как сообщает Bloomberg News, компания Mercedes-Benz AG рассматривает возможность ухода с американского рынка своих самых дешёвых автомобилей: новые налоги сделают их продажи экономически невыгодными.
Игровые приставки
Более высокий, чем ожидалось, импортный тариф побудил японскую компанию Nintendo Co. отложить дату, начиная с которой американские потребители могут сделать предзаказ долгожданной игровой приставки Switch 2. Компания объявит новую дату после оценки потенциального влияния тарифов и меняющихся рыночных условий, говорится в сообщении. Дата официального выпуска приставки — 5 июня — остаётся неизменной, сообщает Bloomberg.
Японский виски
Премиальные сорта японского виски также могут исчезнуть с прилавков в США, если Suntory Holdings Ltd. решит перенаправить продукцию в Японию и на другие азиатские рынки, пишет Bloomberg.
«Если цены на Hibiki и Yamazaki станут слишком высокими для потребителей в США, у нас будет возможность просто изменить целевой рынок», — сказал президент Suntory Нобухиро Тории в интервью. Он отметил, что спрос остаётся высоким в других регионах, например в Азии и Японии.