Набиуллина рассказала об «ударе» по кошелькам без повышения ставки

«Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии», — сказала она.
Глава регулятора также подчеркнула, что зарплаты и пенсии должны быть защищены от роста цен.
Кроме того, по словам Набиуллиной, Банк России переживает, что инфляция в стране уже четыре года складывается выше цели.
«Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей», — отметила она.
Председатель ЦБ добавила, что в «ковидный» 2020-й, а также в 2022 годы были шоковые обстоятельства.
«Поэтому в эти периоды отклонения инфляции от цели более-менее приемлемо. Главное, чтоб она не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений», — пояснила глава регулятора.
Кроме того, подчеркнула Набиуллина, недельные данные позволяют рассчитывать на то, что замедление инфляции в России не останавливается.
«Мы видим уже проявляющиеся эффекты (от повышения ставки — прим. Финансы Mail), инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции, как минимум, не останавливается», — сказала председатель Банка России.