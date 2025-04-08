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Набиуллина рассказала об «ударе» по кошелькам без повышения ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме объяснила, какими были бы последствия, если бы ЦБ РФ не поднял ставку до 21% годовых.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России

«Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии», — сказала она.

Глава регулятора также подчеркнула, что зарплаты и пенсии должны быть защищены от роста цен.

Кроме того, по словам Набиуллиной, Банк России переживает, что инфляция в стране уже четыре года складывается выше цели.

«Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей», — отметила она.

Председатель ЦБ добавила, что в «ковидный» 2020-й, а также в 2022 годы были шоковые обстоятельства.

«Поэтому в эти периоды отклонения инфляции от цели более-менее приемлемо. Главное, чтоб она не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений», — пояснила глава регулятора.

Кроме того, подчеркнула Набиуллина, недельные данные позволяют рассчитывать на то, что замедление инфляции в России не останавливается.

«Мы видим уже проявляющиеся эффекты (от повышения ставки — прим. Финансы Mail), инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции, как минимум, не останавливается», — сказала председатель Банка России.