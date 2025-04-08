МТС последним из «большой четверки» отменяет роуминг в Крыму и Севастополе

В августе 2024 года ФАС возбудила дела в отношении операторов «большой тройки» за роуминг на полуострове «Билайн», «Т2 Мобайл», ООО «ВТБ Мобайл», «Ростелеком», а также Мегафон и Yota уже отменили наценку. МТС пытался оспорить предписание службы, однако Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС. Крымские компании «К-Телеком» и «КТК-Телеком» отменили роуминг для абонентов во время поездок по России.