Количество заявлений о банкротстве в Японии достигло 11-летнего максимума

Данные о банкротствах — один из показателей, за которыми следит Банк Японии, чтобы оценить состояние японской экономики. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что ЦБ продолжит повышать процентные ставки, если устойчивый рост заработной платы, в том числе на небольших предприятиях, будет поддерживать экономический рост за счет потребления.