Количество заявлений о банкротстве в Японии достигло 11-летнего максимума

По оценке TSR, количество банкротств выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом. Все отрасли, за исключением финансового и транспортного секторов, показали большее число банкротств, чем годом ранее.
Как пишет Reuters, общая сумма долгов в случае банкротства в 2024 финансовом году составила 2,37 трлн иен (16,08 млрд долларов) по сравнению с 2,46 трлн иен в 2023 финансовом году, поскольку обанкротилось относительно больше малых и средних компаний.
Крупнейшим должником была бывшая компания Mitsubishi Aircraft Corp, которая была ликвидирована в прошлом году с задолженностью в 641 млрд иен после закрытия проекта коммерческого самолета Mitsubishi SpaceJet.
Данные о банкротствах — один из показателей, за которыми следит Банк Японии, чтобы оценить состояние японской экономики. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что ЦБ продолжит повышать процентные ставки, если устойчивый рост заработной платы, в том числе на небольших предприятиях, будет поддерживать экономический рост за счет потребления.