ГП выявила необоснованные взыскания по ипотеке после возврата квартир банку

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура России отмечает случаи, когда с заемщиков по ипотеке необоснованно продолжают взыскивать средства после того, как они вернули взятое в ипотеку жилье банку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По указанию генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуроры на территории всей страны проверили соблюдение прав ипотечных заемщиков, вынужденных отдать ипотечное жилье банкам, которые столкнулись с непредвиденными обстоятельствами и стали заложниками своих финансовых обязательств.
«Многие из них обращаются в органы прокуратуры с жалобами на действия кредитных организаций, которые даже после получения заложенного имущества не прекращали требовать с них деньги, мотивируя это недостаточностью его стоимости для покрытия всех расходов, связанных с выдачей займа. Как правило, семьи с детьми и другие социально уязвимые граждане, и так попавшие в трудную жизненную ситуацию, вынуждены испытывать на себе еще и дополнительное давление», — подчеркнули в Генпрокуратуре. Проверки подтвердили, что зачастую судебные приставы продолжают необоснованно взыскивать с ипотечных заемщиков денежные средства. Такие факты обнаружены в Татарстане, Якутии, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях, Вологодской, Ленинградской, Иркутской, Липецкой, Нижегородской, Ярославской областях, Кузбассе и других регионах.
В Генпрокуратуре пояснили, что в соответствии со ст. 61 закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» обязательства ипотечников прекращаются в случаях, когда предмет залога передан банку. Исполнительные производства должны завершаться.
По всем случаям несвоевременного прекращения исполнительных производств Генпрокуратура применяла меры реагирования, о ситуации был проинформирован директор ФССП России. С мая 2024 года прекращено около 2 тыс. исполнительных производств, взыскателями по которым выступали банки. Так, после вмешательства прокуратуры в Мордовии удалось окончить исполнительное производство и вернуть гражданину необоснованно взысканные средства.
«Граждан, у которых имеются схожие проблемы, просим обращаться в органы прокуратуры. Прокуроры готовы оказать всестороннее содействие и помочь защитить нарушенные права», — подчеркнули в надзорном ведомстве.