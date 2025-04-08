ГП выявила необоснованные взыскания по ипотеке после возврата квартир банку

«Многие из них обращаются в органы прокуратуры с жалобами на действия кредитных организаций, которые даже после получения заложенного имущества не прекращали требовать с них деньги, мотивируя это недостаточностью его стоимости для покрытия всех расходов, связанных с выдачей займа. Как правило, семьи с детьми и другие социально уязвимые граждане, и так попавшие в трудную жизненную ситуацию, вынуждены испытывать на себе еще и дополнительное давление», — подчеркнули в Генпрокуратуре. Проверки подтвердили, что зачастую судебные приставы продолжают необоснованно взыскивать с ипотечных заемщиков денежные средства. Такие факты обнаружены в Татарстане, Якутии, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях, Вологодской, Ленинградской, Иркутской, Липецкой, Нижегородской, Ярославской областях, Кузбассе и других регионах.