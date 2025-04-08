Серьезная волатильность

Краткосрочный взгляд. В понедельник российский рынок столкнулся с серьезной волатильностью. Причиной стала путаница с новостями касательно пошлин на импорт в США. Сообщения о возможной паузе на 90 дней заставили рынки воспрянуть, однако позже эта информация была опровергнута. По итогам торгов в понедельник с учетом вечерних торговых сессий Индекс Мосбиржи потерял 0,61%. На американском рынке в понедельник наблюдалась по большей части негативная динамика: индекс S&P 500 опустился на 0,23%; промышленный Dow Jones потерял 0,91%, и только Nasdaq Composite вырос на 0,1%.