Эксперт перечислила мошеннические схемы с QR-кодами

«Для того, чтобы обезопасить себя от такого вида мошенничества, необходимо тщательно проверять какие именно реквизиты появились при оплате и сравнить их с теми, что указаны в личном кабинете плательщика. Насторожить пользователей должно даже изменение одного символа: появление лишней буквы, пробела и так далее», — сказала эксперт.