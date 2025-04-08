Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт перечислила мошеннические схемы с QR-кодами

МВД России 7 апреля сообщило о новой схеме мошенников — злоумышленники начали размещать поддельные QR-коды в виде объявлений на домофонах и с их помощью красть у россиян деньги. О том, как еще мошенники используют QR-коды и как распознать обман, Финансам Mail рассказала Ксения Ахрамеева, к. т. н., доцент, руководитель ЛРиПКК компании «Газинформсервис».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

ЖКХ

Так, например, мошенники могут перехватить квитанции по ЖКХ и подменить там QR-код. В результате граждане платят по неверным реквизитам, переведя деньги злоумышленникам.

«Для того, чтобы обезопасить себя от такого вида мошенничества, необходимо тщательно проверять какие именно реквизиты появились при оплате и сравнить их с теми, что указаны в личном кабинете плательщика. Насторожить пользователей должно даже изменение одного символа: появление лишней буквы, пробела и так далее», — сказала эксперт.

Специалист предложила также один раз оплатить по реквизитам, полученным непосредственно в ТСЖ или управляющей компании, а в последствии повторять платеж.

Группы

По словам Ксении Ахрамеевой, в последнее время мошенники создают группы многоквартирных домов. Жильцам в мессенджере направят ссылку на вступление в группу, а при переходе попросят заново ввести логин и пароль. Таким образом, отметила она, россияне теряют доступ к мессенджеру.

Если вводить данные не потребовали, то в дальнейшем в разговоре, «соседи» могут попросить проголосовать за ребенка в конкурсе и опять, при переходе на другой ресурс попросят ввести логин и пароль.

«Лучше не переходить по ссылкам даже “соседей”. Во избежание такого рода мошенничества, как только граждане увидели объявление о создании общедомового чата — лучше обратиться в управляющую компанию», — посоветовала эксперт.

Объявления

Мошенники могут разместить свой QR-код и в объявлениях, добавила специалист. Если пользователь перейдет по коду, то объявление увидит, но вместе с тем запустит загрузку вредоносного ПО на свой гаджет.

Во избежание этого Ксения Ахрамеева порекомендовала отключить автозагрузку в настройках.

Покупки

Она также подчеркнула, что QR-код может приводить и на страницу с оплатой покупок через интернет. В этом случае к мошенникам могут перейти данные банковской карты в незашифрованном виде.

Специалист призвала очень внимательно смотреть на название сайта и для оплат покупок создавать виртуальные карты с ограниченным лимитом.

«Подводя итог, QR-код безусловно большой помощник, намного проще сфотографировать QR, а не вводить вручную очень длинный URL адрес, однако при его использовании необходимо помнить правила безопасности, хотя бы те, что перечислены выше», — заключила эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».