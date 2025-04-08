Эксперт перечислила мошеннические схемы с QR-кодами

ЖКХ
Так, например, мошенники могут перехватить квитанции по ЖКХ и подменить там QR-код. В результате граждане платят по неверным реквизитам, переведя деньги злоумышленникам.
«Для того, чтобы обезопасить себя от такого вида мошенничества, необходимо тщательно проверять какие именно реквизиты появились при оплате и сравнить их с теми, что указаны в личном кабинете плательщика. Насторожить пользователей должно даже изменение одного символа: появление лишней буквы, пробела и так далее», — сказала эксперт.
Специалист предложила также один раз оплатить по реквизитам, полученным непосредственно в ТСЖ или управляющей компании, а в последствии повторять платеж.
Группы
По словам Ксении Ахрамеевой, в последнее время мошенники создают группы многоквартирных домов. Жильцам в мессенджере направят ссылку на вступление в группу, а при переходе попросят заново ввести логин и пароль. Таким образом, отметила она, россияне теряют доступ к мессенджеру.
Если вводить данные не потребовали, то в дальнейшем в разговоре, «соседи» могут попросить проголосовать за ребенка в конкурсе и опять, при переходе на другой ресурс попросят ввести логин и пароль.
«Лучше не переходить по ссылкам даже “соседей”. Во избежание такого рода мошенничества, как только граждане увидели объявление о создании общедомового чата — лучше обратиться в управляющую компанию», — посоветовала эксперт.
Объявления
Мошенники могут разместить свой QR-код и в объявлениях, добавила специалист. Если пользователь перейдет по коду, то объявление увидит, но вместе с тем запустит загрузку вредоносного ПО на свой гаджет.
Во избежание этого Ксения Ахрамеева порекомендовала отключить автозагрузку в настройках.
Покупки
Она также подчеркнула, что QR-код может приводить и на страницу с оплатой покупок через интернет. В этом случае к мошенникам могут перейти данные банковской карты в незашифрованном виде.
Специалист призвала очень внимательно смотреть на название сайта и для оплат покупок создавать виртуальные карты с ограниченным лимитом.
«Подводя итог, QR-код безусловно большой помощник, намного проще сфотографировать QR, а не вводить вручную очень длинный URL адрес, однако при его использовании необходимо помнить правила безопасности, хотя бы те, что перечислены выше», — заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».