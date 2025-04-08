Bloomberg: миллиардеры стремятся приватизировать компании в условиях рыночного хаоса

В понедельник, когда фондовые рынки по всему миру рухнули, инвестиционная компания миллиардера из Южной Африки Нэти Кирша объявила, что объединилась с американской компанией Public Storage для поглощения Abacus Storage King. Кирш является крупнейшим акционером австралийской группы компаний по хранению вещей, стоимость которой оценивается примерно в 1,9 млрд австралийских долларов (1,1 млрд долларов США). Состояние 93-летнего бизнесмена оценивалось в 9,2 млрд долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
Другие компании предпринимали аналогичные шаги еще до обвала, вызванного введением тарифов в США. На прошлой неделе судоходный клан Maersk заявил, что выкупит остальные акции в компании-операторе буксиров Svitzer Group A/S. Как сообщает Bloomberg, бизнес оценивается в 9 млрд датских крон (1,3 млрд долларов). В конце марта Олоф Халлруп, председатель правления шведской компании по разработке бухгалтерского программного обеспечения Fortnox AB, согласился сотрудничать с EQT AB в рамках предложения о поглощении за 4,5 млрд долларов.
«Относительно низкие цены на акции создали привлекательные возможности для покупки, особенно для компаний, для которых путь к восстановлению цен на акции неясен», — заявил в интервью Bloomberg Эдвард Фримен, партнер Freshfields в Гонконге.
По словам Найджела Грина, генерального директора финансовой консалтинговой компании deVere Group, волатильность на фондовом рынке достигла уровня, невиданного с начала пандемии Covid, и опытные инвесторы, придерживающиеся долгосрочной стратегии, лучше всего подготовлены к тому, чтобы пережить этот шторм.
«Сейчас совсем не время оставаться в стороне, — написал Грин в заметке. — Те, кто продолжает инвестировать и действует стратегически в такие времена, неизменно получают наибольшую выгоду».
Несмотря на то, что многие пытаются диверсифицировать свои активы, сверхбогатые люди не застрахованы от рыночных потрясений. 500 богатейших людей мира только что понесли самые большие потери за три дня в истории индекса миллиардеров Bloomberg.
В то время как фондовые индексы в Азии упали в понедельник (в т.ч. австралийский фондовый индекс пережил худший день с мая 2020 года) новости о предложении Abacus Storage привели к тому, что акции этой компании выросли на рекордные 21%. В целом рынки восстановились после значительных потерь в начале вторника.
Спад на рынке может также проверить готовность состоятельных инвесторов продолжать сделки по поглощению частных компаний, запланированные до недавней волатильности рынка.
10 марта бразильская семья Морейра Саллес сделала официальное предложение о покупке французской упаковочной компании Verallia SA. 27 марта сверхбогатая индонезийская семья Виджая также объявила о предложении приобрести акции зарегистрированной в Сингапуре Sinarmas Land Ltd., которыми она ещё не владеет, оценив компанию по продаже недвижимости в 1,32 млрд сингапурских долларов (978 млн долларов США).
В то время как цена акций Sinarmas Land практически не изменилась с конца марта, акции Verallia упали более чем на 10% с тех пор, как семья Морейра Саллес сделала свое предложение.