Bloomberg: миллиардеры стремятся приватизировать компании в условиях рыночного хаоса

В то время как фондовые индексы в Азии упали в понедельник (в т.ч. австралийский фондовый индекс пережил худший день с мая 2020 года) новости о предложении Abacus Storage привели к тому, что акции этой компании выросли на рекордные 21%. В целом рынки восстановились после значительных потерь в начале вторника.