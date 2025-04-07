Вероятность полного переноса производства iPhone в США оценили

В материале говорится, что процесс переноса производства из Китая в США займет долгие годы и при этом Apple придется как-то решать вопросом с сырьем, которого нет в Соединенных штатах. По мнению Гурмана, в Apple ожидают и того, что пошлины со временем могут снизить или вовсе отменить. Журналист заявил, что IT-гигант постарается отсрочить повышение цен на гаджеты, но это все равно должно произойти во второй половине 2025 года.