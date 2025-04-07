Вероятность полного переноса производства iPhone в США оценили

Он заметил, что Apple потратила годы на диверсификацию производства, но не смогла заметно снизить зависимость от Китая. Специалист рассказал, что если компания полностью перенесет производство в США, то стоимость ее продукции вырастет вдвое. Поэтому серьезно оценивать такую вероятность не стоит.
В материале говорится, что процесс переноса производства из Китая в США займет долгие годы и при этом Apple придется как-то решать вопросом с сырьем, которого нет в Соединенных штатах. По мнению Гурмана, в Apple ожидают и того, что пошлины со временем могут снизить или вовсе отменить. Журналист заявил, что IT-гигант постарается отсрочить повышение цен на гаджеты, но это все равно должно произойти во второй половине 2025 года.
По мнению Гурмана, в краткосрочной перспективе Apple может взять дополнительные расходы на себя, таким образом отказавшись от части прибыли. Инсайдер заметил, что сейчас средняя наценка на продукцию Apple составляет около 45 процентов. Также в компании рассматривают варианты по снижению американского импорта и доставки продукции за пределами США.
Ранее опрошенные Reuters аналитики предсказали, что новые смартфоны Apple могут подорожать на 30 процентов из-за пошлин администрации президента США Дональда Трампа. Специалисты CFRA Research полагают, что Apple начнет повышать цены на гаджеты во второй половине года.