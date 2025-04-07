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В РФ стартовала акция по обмену монет на бумажные деньги

Это можно сделать в банках и сетевых магазинах с 7 по 19 апреля.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в рамках акции «Монетная неделя» можно в банках и сетевых магазинах с 7 по 19 апреля. Об этом сообщается на сайте Банка России.

В 2024 году вес собранных монет составил 336 тонн, что превышает вес пяти железнодорожных вагонов.

«В этом году количество участников увеличилось в пять раз. Теперь более 34 тыс. торговых точек и около 4 тыс. отделений банков готовы принять мелочь у граждан без комиссии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет.

В 2024 году акция проводилась дважды. В результате люди вернули в оборот 75 млн монет на 320 млн рублей. «Вес собранной мелочи составил 336 тонн, это более пяти железнодорожных вагонов», — отмечают в ЦБ.