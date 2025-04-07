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В Госдуме рассказали, вернется ли массовая льготная ипотека

В Россию не вернется массовая льготная ипотека, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат предложил воспользоваться семейной ипотекой и другими программами.

«Массовой льготной ипотеки, как это было некоторое время назад, уже не будет», — сказал он, напомнив, что в России сиохрняются адресные программы, например, IT-ипотека, семейная, дальневосточная, арктическая, сельская и так далее.

Аксаков отметил, что семейная ипотека является важным механизмом, который, по расчетам властей должен послужить стимулятором рождаемости. На эти цели власти выделяют значительные средства.

«Сравните: в 2024-м на эти цели было потрачено 1 трлн 100 млрд рублей. А в нынешним году предполагается выделить на субсидирование процентной ставки по льготной семейной ипотеке уже 1 трлн 200 млрд рублей», — подытожил депутат.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».